Informação presente no boletim clínico do Benfica.

O Benfica divulgou este domingo a convocatória para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual é de destacar a ausência de Svilar.

O guarda-redes está infetado com covid-19, em isolamento, informa o clube no boletim clínico, do qual também fazer parte Jardel e Samaris.

Boletim clínico:

Jardel: entorse no joelho esquerdo;

Samaris: tendinopatia do Aquiles à direita;

Svilar: infeção COVID-19.