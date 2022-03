Svilar deixa Benfica a custo zero e assina por novo clube no final do mês

Guardião vai mesmo sair a custo zero, tem a Roma à espera, mas há mais emblemas ainda a tentar desviá-lo. Próxima paragem para os compromissos de seleções nacionais, depois de dia 20, deverá ser aproveitada pelo guarda-redes de 22 anos para definir o seu futuro. O Sporting já não está no seu horizonte.

O Benfica vai mesmo perder Mile Svilar em final de contrato e, por isso, a custo zero. O guardião já está livre para assinar por outro emblema, acumula interessados e, segundo O JOGO apurou, tem nos seus planos tomar a decisão e, consequentemente, assinar novo contrato, na próxima paragem para compromissos de seleções nacionais, no final do mês.

Apesar de estar na mira do Sporting, o internacional sérvio rejeitou mudar-se para Alvalade e, como já noticiámos, tem a Roma à espera da conclusão das negociações, que também envolvem o... clube da Luz. Os responsáveis do clube italiano, com o diretor geral Tiago Pinto, ex-Benfica, à cabeça, acreditam que depois de dia 20, não havendo competição das equipas principais e da II liga, Svilar poderá viajar até Itália para colocar a assinatura num vínculo válido por cinco temporadas.

O jogador que chegou à Luz em 2017/18, com apenas 18 anos, tendo implicado um investimento de 4,5 milhões de euros por 90 por cento do passe, e apesar de ter terminado contrato com o Anderlecht, ainda pode deixar algum rendimento na Luz. A Roma e o Benfica discutem a possibilidade de os lisboetas ficarem com uma percentagem futura do passe.

Além da Roma de José Mourinho e do Sporting, há mais dois clubes italianos na corrida, mas também um espanhol, a Real Sociedad, demonstrou interesse.