Svilar com saída a zero do Benfica no horizonte

Barrado por Vlachodimos e por Helton Leite, o agora internacional sérvio sente que na Luz dificilmente poderá evoluir na carreira e somar jogos, como deseja. Em janeiro pode assinar por outro clube.

A caminho do final do seu contrato com o Benfica, o que sucede precisamente no termo da atual temporada, Mile Svilar está já a olhar para as possibilidades que se abrem para ele fora do Estádio da Luz, ele que continua bem longe de ser uma primeira ou, sequer, uma segunda opção para Jorge Jesus. Em janeiro próximo, o guarda-redes já se pode comprometer, sem que as águias daí recolham qualquer benefício financeiro, com outro emblema e, ao que O JOGO sabe, o cenário de saída é o que mais força tem na mente do jovem neste momento.

Desde que se comprometeu com o Benfica em 2017/18, após deixar o Anderlecht também a custo zero, Svilar tem visto a concorrência passar-lhe à frente. Na primeira época fez nove jogos com Rui Vitória, sendo o habitual suplente, enquanto que, em 2018/19, fez outros 11. Mas, daí em diante, tornou-se na principal opção... da equipa B. E, mesmo aí esta época, apenas entrou em campo uma vez e nenhuma pela formação principal. Esta situação não agrada ao agora internacional sérvio (ver caixa), que vê em Vlachodimos e Helton Leite jogadores prioritários nas contas de Jorge Jesus e que, por esse motivo, para poder jogar terá de mudar de cores.

A intenção dos encarnados, essa, continua a passar por ver Svilar ficar dado que o jovem de 22 anos é visto pela estrutura como tendo grande potencial e um elemento de valor para... o futuro. A SAD, ainda sob o comando de Luís Filipe Vieira, deixou a certeza disso mesmo junto do atleta, com o qual pretendia estabelecer um contrato de longa duração, mas na altura a situação não avançou até tudo ficar assinado. Já com a liderança de Rui Costa, o dossiê não voltou à mesa, o que também contribui para que Svilar equacione soluções de saída.

Estreia pela Sérvia aumenta valor

Nascido em Antuérpia mas filho de Ratko Svilar, antigo guardião sérvio, Mile podia representar dois países. Na formação jogou pela Bélgica, mas agora, dada a insistência e maiores possibilidades de jogar, aceitou representar a Sérvia. Svilar estreou-se no passado dia 1 por esta seleção, lançado ao intervalo frente ao Catar, e isso valoriza a sua cotação nos mercados internacionais.