Benfica insistiu até ao fim, mas Svilar vai tentar apertar Rui Patrício

Guarda-redes já assinou contrato com a Roma, que tem Mourinho como treinador.

Svilar já é jogador da Roma. O internacional sérvio assinou contrato válido por cinco temporadas com os giallorossi depois de ter cumprido os exames médicos em Paris. O processo decorreu sem problemas, razão pela qual o guardião se comprometeu com a formação orientada por José Mourinho até 2027. Tal como o nosso jornal tinha adiantado, o (ainda) camisola 1 da Luz aproveitou a paragem para os compromissos das seleções nacionais para vincular-se com a Roma.

O Benfica insistiu até ao fim na tentativa de renovação, procurando convencer o guarda-redes, contratado em 2017/18 ao Anderlecht, a manter-se de águia ao peito, mas sem sucesso, pois o futebolista tinha definido que esta era altura de sair.

O projeto apresentado pela Roma - que discutia com o Benfica a possibilidade de as águias ficarem com uma percentagem futura do passe - seduziu o guardião, que entende ter condições para ser titular na Luz. Porém, não só o posto é de Vlachodimos como o estatuto de alternativa é nesta altura de Helton Leite. Por isso, Svilar optou pela saída no final da época, ingressando nos giallorossi com a expectativa de apertar Rui Patrício na luta pela titularidade.

Os responsáveis do clube da capital transalpina vêem qualidade e potencial no guarda-redes de 22 anos e acreditam que este pode oferecer forte concorrência ao internacional português, ex-Wolverhampton.