"Svilar adora a vida em Portugal, mas não quer ficar no Benfica"

Mile Svilar, guarda-redes do Benfica

Declarações de Ratko Svilar, pai do guarda-redes do Benfica, ao portal "Sporza".

O Benfica procura convencer Mile Svilar a renovar contrato, mas o guarda-redes, que rejeitou a primeira abordagem, como O JOGO revelou, abre a porta à saída. Segundo o seu pai, Ratko Svilar, o guarda-redes de 22 anos, que termina a sua ligação ao clube da Luz a 30 de junho, está a pensar de ares e já recebeu até sondagens.

"O Mile adora a vida em Portugal e pensa que o Benfica é um grande clube, mas percebe que é tempo para procurar uma oportunidade noutro lado", revela, em declarações ao portal "Sporza".

"Ele não quer ficar no Benfica. O seu futuro desportivo é demasiado incerto, não há oportunidades suficientes. Se já recebeu ofertas? Nada de concreto para já, mas há clubes da Bélgica e dos Países Baixos que já fizeram sondagens. Estamos a analisar todas as opções e à espera para decidir o melhor para o próximo passo do Mile", atira ainda Ratko Svilar.