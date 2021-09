Suspensão de Vertonghen facilita contas e alivia a pressão a Jesus

Defesa chega esta terça-feira, mas não a tempo do treino matinal. Lucas Veríssimo e Otamendi voltam na madrugada de sábado, dia do jogo com o Santa Clara. Disponibilidade para a partida e a visita ao Dínamo causa dúvidas

Com apenas cinco dias a separar o Benfica da visita ao terreno do Santa Clara, na ilha de São Miguel, mantém-se a preocupação quanto à disponibilidade de defesas centrais para esse jogo do campeonato e antes da visita ao Dínamo de Kiev para a Champions na terça-feira.

Vertonghen não alinhou no primeiro de três jogos da bélgica por gestão física, somou 90 minutos diante da Chéquia e falha o terceiro por castigo

Na segunda-feira, Jorge Jesus começou a preparar a estratégia para o embate com os açorianos mas ainda limitado pelas baixas que tem no plantel, com vários jogadores ao serviço das respetivas seleções. Mas o "azar" de Vertonghen, dispensado do último dos três jogos da Bélgica, amanhã na Bielorrússia, por ter visto um amarelo que o deixou suspenso, é visto como uma sorte para Jesus que, assim, ganha dias de trabalho com o camisola 5. O defesa chega hoje, mas não a tempo ainda do treino da manhã.

Vertonghen alinhou os 90 minutos contra a Chéquia no triunfo da Bélgica por 3-0 mas antes, na ida à Estónia de dia 2 passado e também de apuramento para o Mundial"2022, o camisola 5 das águias não jogou devido a uma lesão que, segundo a federação belga, o forçou a realizar treino individual.

Com Vertonghen disponível e já no Seixal, Jesus respira melhor no que respeita à formação da linha defensiva a utilizar sábado ante a equipa de Daniel Ramos, mas na sua cabeça há interrogações dado que, três dias depois, o Benfica estreia-se na Champions, em Kiev contra o Dínamo local.

É que tanto Lucas Veríssimo como Otamendi continuam até sexta-feira ao serviço das respetivas seleções, tendo apenas apresentação prevista e já nos Açores, na madrugada de sábado, horas antes do início da partida com o Santa Clara, agendada para as 18h00. Apenas aí Jesus saberá qual a disponibilidade física do brasileiro e do argentino após as longas viagens e os desafios com Peru e Bolívia, respetivamente, para o apuramento do Mundial de 2022. Veríssimo só jogou cinco minutos, na estreia pela canarinha antes do embate com a Argentina ter sido interrompido e pode nem ser utilizado agora. Já Otamendi, fez 90" contra a Venezuela. Em pleno estarão Morato e Ferro, ainda que este esteja a voltar de lesão.