Suspeitos do apedrejamento ao autocarro do Benfica já estarão identificados

A imagem de vidros partidos no autocarro do Benfica

Episódio ocorreu após o encontro com o Tondela e feriu Zivkovic e Weigl.

Os suspeitos da autoria do apedrejamento ao autocarro do Benfica já foram identificados pelas forças policiais, garante o Correio da Manhã. De acordo com a publicação, são elementos da ala mais radical dos No Name Boys e já estiveram envolvidos em vários desacatos.

O incidente com o autocarro do Benfica aconteceu na quinta-feira à noite, na saída da autoestrada A2, a caminho do centro de estágios do Seixal, com a viatura a ser atacada com pedras, resultando em estilhaços que atingiram Weigl e Zivkovic.

Já durante a manhã desta sexta-feira, o médio alemão e o extremo sérvio publicaram uma fotografia em conjunto, dizendo estarem bem.

Além do incidente com o autocarro da equipa de futebol, as casas do treinador e de jogadores foram grafitadas com ameaças

Na quinta-feira, o Benfica assumiu a liderança da I Liga, com os mesmos pontos do FC Porto, apesar do "nulo" na receção ao Tondela, naquele que foi o primeiro jogo dos "encarnados" depois da suspensão da competição devido à pandemia de covid-19, em 12 de março.