Suspeita de corrupção sobre Bruno Paixão: detalhes do caso que envolve o Benfica

Bruno Paixão no centro do caso

Na sequência do processo "Saco Azul", o Ministério Público alega ter encontrado indícios de que o ex-árbitro pode sido subornado pelos encarnados.

A SAD do Benfica está novamente sob fogo intenso das autoridades, nomeadamente da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP), agora com uma investigação que decorre do caso "Saco Azul" e onde há a suspeita de corrupção sobre o antigo árbitro Bruno Paixão.

Segundo avançaram ontem a TVI e a CNN Portugal, em causa estão os alegados pagamentos ao longo de vários anos de 1,9 milhões de euros por supostos falsos serviços de consultoria via uma empresa de informática mas que, agora, a investigação desconfia que milhares de euros terão seguido para Bruno Paixão. Em análise estará o período entre 2013 e 2017 e, se for provado sem qualquer dúvida que se está perante um caso de suborno a um árbitro, o Benfica arrisca mesmo, à luz dos regulamentos da Liga Portugal, ser punido com descida de divisão.