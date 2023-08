"Surpreende-me que tenha ido falar com o treinador, não é o perfil do Vlachodimos"

Zeca esteve com Vlachodimos no Panathinaikos de 2015 a 2018

"Surpreende-me que tenha ido falar com o treinador, não é esse o perfil que conheço do Vlachodimos". A frase pertence a Zeca, médio nascido em Portugal, internacional pela Grécia e que esta temporada está de regresso ao Panathinaikos, clube grego onde partilhou balneário com o guarda-redes do Benfica.

"Pode ter sido devido às declarações do treinador no fim do jogo [com o Boavista] e pelos comentários na Internet", acrescentou Zeca, referindo-se à polémica que por estes dias toma contra da atualidade do Benfica. E mais ainda depois de Vlachodimos ter perdido a titularidade para Samuel Soares.

"Já há muitos anos que colocam em causa a sua qualidade, na minha opinião sem justificação porque ele tem jogado muito bem pelo Benfica. Esta é a minha opinião como amigo e como colega de profissão. Pode ter-se precipitado um pouco, também não sei bem o que se passou, não sei se é verdade ou não, mas fiquei um pouco surpreendido com essa situação", disse ainda, entrevistado pela Sport TV.

"Não falei com ele sobre a situação, só li. Fico triste se forem verdade as notícias que saíram porque é um companheiro, um amigo, é um grande profissional e espero que no final tudo corra bem para ele e as coisas possam ser resolvidas da melhor forma, porque ele merece o lugar que tem no Benfica. Mesmo sendo criticado várias vezes, tem demonstrado o valor dele e pode ajudar muito o Benfica ainda", concluiu.