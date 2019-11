Supremo Tribunal Administrativo tem dado razão à FPF

Decisão do TCA é uma vitória intermédia do Benfica, mas o historial de recursos para o Supremo Tribunal Administrativo (STA) tem sido favorável à FPF

O Tribunal Central Administrativo Sul ilibou o Benfica de responsabilidades nos vários incidentes protagonizados pelos seus adeptos no clássico com o FC Porto, referente à terceira jornada do atual campeonato. Numa sentença que se pode considerar explosiva, O TCA questiona o valor probativo dos relatórios da polícia e dos delegados, a identificação dos envolvidos com o clube e, sobretudo, considera inconstitucional o princípio da culpabilização dos clubes por atos dos adeptos, que é "apenas" a base de todos os regulamentos disciplinares do planeta, bem como da FIFA e da UEFA. A decisão é passível de recurso e, sabe O JOGO, a FPF seguirá esse caminho e provavelmente vencerá no Supremo Tribunal Administrativo.

Esta decisão do TCA é uma vitória intermédia do Benfica, mas o historial de recursos para o Supremo Tribunal Administrativo (STA), que é a instância seguinte e onde chegará também este processo, tem sido favorável à FPF, mantendo as decisões iniciais do Conselho de Disciplina (CD). Neste momento, há ainda alguns casos à espera da apreciação do STA, isto porque nos últimos tempos houve mais recursos de clubes sobre decisões do CD relativas a multas pelo comportamento de adeptos validados pelo TCA. O FC Porto é um dos que mais vezes recorre quando recebe multas sobre o comportamento dos seus adeptos.