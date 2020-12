"Supertaça? Define um título, mas mal de nós se fosse o jogo mais importante"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão à final da Supertaça, frente ao FC Porto, em declarações à RTP.

É o jogo mais importante? "Não é o mais importante. Define um título, mas mal de nós se fosse o mais importante face aos objetivos que o Benfica tem."

Final: "Uma final é sempre especial. As finais caracterizam-se por quatro ou três equipas. A norma é essa. Na última edição ganhou o Benfica e o adversário não foi o FC Porto. Durante o campeonato o FC Porto ganhou três vezes. Mas são questões que fazem parte do passado. São finais e temos as mesmas ambições nas competições portuguesas. Temos capacidade para sairmos vencedores e o treinador do FC Porto pensa o mesmo.

Animicamente é importante? "O momento é importante. Ao ganhar ao FC Porto e ao ganhar um título, ganhas moral e motivação. Dura uns dias, mas não tem impacto positivo ou negativo para o futuro."

Quem chega melhor? "Não sei. Pela classificação do campeonato, sabem como penso. As equipas que estão em primeiro, no caso o Sporting, estão melhor. É uma final e nada tem a ver com o campeonato. Qualquer equipa pode ganhar e temos passados e valor semelhantemente forte."

Quem estará por cima no jogo? "Sei que o treinador do Benfica quer que isso aconteça, mas não sei se o FC Porto vai permitir isso. O jogo é que vai ditar mesmo quem estará por cima. Isso não significa que a vitória seja dessa equipa."

Nota artística? "A parte tática tira, sem dúvida, a nota artística. Os jogadores com talento não vão ter muito espaço. As equipas vão estar taticamente bem trabalhadas. Gostava que não fosse assim, porém."