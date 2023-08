Presidente do Montpellier revela interesse do Benfica em Elye Wahi

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado do Montpellier está na mira do Benfica, garante o presidente do clube francês

Elye Wahi está na mira do Benfica e poderá ser o sucessor de Gonçalo Ramos no ataque dos encarnados.

As águias estão prestes a finalizar a venda de Gonçalo Ramos ao PSG e colocaram a mira em Elye Wahi, avançado de 20 anos do Montpellier. Quem o garante é o presidente do próprio emblema gaulês.

"Soubemos também na quarta-feira que o Benfica está interessado, porque o seu avançado provavelmente vai sair. Por isso, não temos pressa. Ele demonstrou vontade de sair, chegámos a acordo com os seus agentes e agora estamos a trabalhar juntos nessa saída", disse Laurent Nicollin, líder do Montpellier.

"De momento não há nada fechado. Há várias propostas, mas estamos à espera de mais. É verdade que só tivemos uma oferta formal por parte do Chelsea. A nossa resposta foi agradecer-lhes e dizer-lhes que aquilo não correspondia ao que estávamos à espera. Este fim de semana vamos ter o chefe de recrutamento do Tottenham aqui. Na semana passada teve coisas a fazer, por isso agora creio que vai avançar. Há também o Eintracht Frankfurt. É verdade que pode dar-se uma dança das cadeiras se o Kolo Muani sair do Frankfurt, se o Harry Kane deixar o Tottenham, tudo mudará", observou.

Na última temporada Elye Wahi, franco-marfinês, apontou 19 golos e fez cinco assistências em 33 desafios pelo Montpellier.