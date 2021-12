Substituto de Veríssimo na B apresenta condolências e afirma: "Equipa principal ficará bem servida"

Declarações do anterior adjunto do substituto de Jorge Jesus, no final do encontro com o Feirense (2-1)

Jogo: "Em nome do grupo desejar sentidas condolências pelo que está a passar. Queríamos dar-lhe um resultado diferente, e queríamos entregar-lhe exibição condizente com o que preparou e conseguimos. Não entrámos bem. Primeiros minutos de claro domínio do Feirense. E conseguiram chegar ao golo. A partir daí linhas baixas do adversário, há que respeitar. Tentámos corrigir ao intervalo, voltámos a não entrar bem na segunda parte, mas depois fomos crescendo, fazendo alterações e com jogadores para a frente e Feirense nos espaços aproveitou. Há a grande penalidade que dá 2-0 e complicou a nossa resposta. Continuámos a tentar e procurámos dar resposta diferente. Fomos "premiados" com o golo ao cair do pano, insuficiente. Queria salvaguardar o importante, o crescimento destes jogadores. Hoje mais um teste de fogo, deram uma grande resposta, é isso que a equipa B quer potenciar. Mas pelo resultado não satisfeitos."

Mudança treinador? Ficará definitivo? "Essas questões estão entregues aos departamentos do clube. Agora equipa B irá parar até domingo, vão ter curta pausa até domingo. Neste momento as pessoas responsáveis pelo clube têm a decisão em relação à equipa B. Em relação à equipa principal não há comparações, estava bem servida e com o Nélson também estará."

Promover jovens pelo conhecimento de Veríssimo? "Por ter estado aqui e conhecimento profundo é uma leitura que pode ser feita, mas ao dia de hoje não se pode especular. Já houve com outros treinadores e com o míster que hoje cessou funções. Temos bons jogadores e é normal que mais tarde ou mais cedo comecem a chegar jogadores à equipa principal."