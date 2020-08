Substituiu Everton no Grémio e revelou última conversa com o reforço do Benfica

Pepê foi titular no primeiro jogo do Grémio para o Brasileirão.

O Grémio entrou no Brasileirão com uma vitória (1-0) frente ao Fluminense e já sem Everton. O extremo brasileiro está a caminho do Benfica e foi substituído na equipa por Pepê.

O jogador do 23 anos falou à imprensa brasileira após o encontro e referiu-se ao futuro reforço das águias, deixando-lhe elogios. "Substituir alguém como Everton é muito difícil, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e da seleção. Falámos um pouco ontem e ele disse-me que agora era comigo. Vou tentar fazer o meu melhor para deixar o meu nome na história do clube como ele deixou", declarou.