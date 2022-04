Sub-19 do Benfica têm reforço de última hora para a Youth League

Com a expulsão de Samuel Soares, abriu-se uma vaga para jogadores com mais de 19 anos e Henrique Araújo foi chamado.

O técnico Luís Castro contou, no sábado, com um reforço de peso para a final da UEFA Youth League frente ao RB Salzburgo. Henrique Araújo juntou-se ao grupo em Nyon, na Suíça, e já trabalhou com os colegas.

O avançado, que já foi utilizado pela equipa principal dos encarnados e leva 15 golos na época, foi chamado devido à expulsão do guardião Samuel Soares na partida das meias-finais diante da Juventus, o que abriu uma vaga para um jogador com mais de 19 anos (são permitidos três).

O jogo de amanhã, às 17h00, será arbitrado pelo alemão Harm Osmers.