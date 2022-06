Suárez recomendou Darwin ao Barcelona: a história que os espanhóis recordam no dia D

Notícia foi tornada pública pouco depois da vitória do Benfica sobre os catalães, por 3-0, na fase de grupos da Liga dos Campeões, ainda no primeiro terço de 2021/2022

Por 75 milhões de euros, que até se podem transformar em ainda mais, Darwin vai ser jogador do Liverpool. No dia em que o uruguaio é oficializado como reforço dos reds, a imprensa espanhola recorda uma história envolvendo o avançado que brilhou no Benfica e o compatriota Luis Suárez.

"Eu disse-lhes: 'olhem para o Darwin, tem coisas muito interessantes'. Responderam que não, porque ainda era muito jovem (21 anos). Ao invés de pagarem, no futuro, 80, 90 ou 100 milhões de euros, tinham pago 15 ou 20 milhões de euros na altura", afirmou Suárez, em declarações citadas pelo jornal espanhol "Sport" e proferidas no canal "Jijantes FC" no Twitch, de Gerard Romero, no passado mês de outubro.

As declarações foram feitas pouco depois do Barcelona ter perdido por 3-0, no Estádio da Luz, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Darwin, nessa mesma partida, fez dois golos.