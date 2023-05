Sportinguista personalizou t-shirts para a festa do Benfica: "Tem gente que até duvida..."

Edson Freitas Fortes, cabo-verdiano, personalizou mais de 200 t-shirts para a festa do 38.º título do Benfica, na ilha de São Vicente

O sportinguista cabo-verdiano Edson Freitas Fortes personalizou mais de 200 t-shirts para a festa do 38.º título do Benfica, na ilha de São Vicente, trocando por momentos as cores verde e branca pelo negócio vermelho.

"Tem gente que até duvida que sou sportinguista, mas a verdade é que prefiro quando o Benfica ganha o campeonato português, visto que tenho mais clientes a pedirem por t-shirts personalizadas", explicou o designer cabo-verdiano e antigo jogador, em entrevista à Lusa, no Mindelo, contente pelo negócio dos últimos dias.

Edson Fortes, de 34 anos, explica que o único título sportinguista em que teve a oportunidade de personalizar t-shirts para festa, em 2020, contou com grande procura, tendo vendido uma centena para diferentes ilhas, face ao valor cobrado para o envio dos equipamentos oficiais para Cabo Verde.

"Acho que por ser novidade, por ter sido decidido o campeonato com antecedência e pelas pessoas já conhecerem meu trabalho, recebi muitos pedidos, inclusive de outras ilhas", recordou, enquanto ultima, na sua improvisada gráfica, nova encomenda de camisolas personalizadas do Benfica com 38.º título de campeão português.

Uma procura que, admite, não acontece quando o título de campeão é conquistado pelo FC Porto, em que fica sem encomendas.

A paixão de Edson Fortes pelo futebol antecipa o início de designer de camisolas, pois passou por diferentes clubes cabo-verdianos, como jogador e por causa da falta de profissionalização da classe e da incerteza do futebol, teve que investir noutras áreas.

"Tive que deixar o futebol de lado porque sustentar a família vem em primeiro lugar, mas cheguei a jogar no Estoril, depois no Amarante Júnior, no Castilho e na despedida, joguei para a segunda divisão pelo Estoril [ilha de São Vicente]. Mas depois fui trabalhar para uma empresa de estampagem e design, na parte de serigrafia e, por curiosidade, comecei a prestar atenção na vertente do design e aprendi algumas coisas", frisou o jovem que após desemprego, uma vez que a empresa encerrou as portas, juntou-se com mais dois colegas e lançou-se no mercado por conta própria.