"Sporting? Vamos dar a resposta que todos os benfiquistas esperam que tenhamos"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao dérbi com o Sporting, agendado para as 20h30 de domingo e relativo à 30.ª jornada da Liga Bwin.

Onze do Sporting é mais imprevisível em relação ao último dérbi? "Acima de tudo a ideia de jogo está lá bem vincada. A ideia de jogo existe a atacar e defender. Naturalmente que depois, em função daquilo que são as opções individuais, poderá mudar uma ou outra dinâmica. Mas a ideia de jogo está lá, não mudou muito. Obviamente que comparativamente ao jogo da Taça da Liga, o Sporting não teve Coates, nós não tivemos Nico, Darwin e Rafa. Entretanto o Sporting já fez algumas contratações, nomeadamente a do Slimani. Na nossa opinião, pode dar uma variante no posicionamento ofensivo, mas ideia de jogo está lá e bem vincada. Cabe-nos a nós termos as melhores dinâmica defensivas para contrariar esse pendor ofensivo que toda a gente sabe que o Sporting tem e depois, naturalmente, valorizar ainda mais o nosso jogo com bola. Temos de aproveitar os espaços para chegar com perigo às zonas de finalização do Sporting e fazer o ou os nossos golos."

Plano de jogo especial para travar o pendor ofensivo do Sporting? "Como eu disse, a ideia de jogo esta lá, é coletiva, todos os jogadores tem uma importância nessa ideia de jogo do Rúben Amorim. Na nossa opinião, não temos de nos preocupar em particular com nenhum jogador, temos de nos preocupar acima de tudo com as dinâmicas ofensivas e também obviamente com as dinâmicas defensivas, para aproveitarmos os espaços que entendemos que temos de aproveitar. Resumindo: é um dérbi, um jogo entre duas grande equipas. As duas equipas vão procurar a vitória, vai ser um jogo aberto. Certamente nós vamos estar à altura do desafio, vamos dar uma resposta muito positiva, a resposta que todos os benfiquistas esperam que nós tenhamos. Certamente vamos ter.