Sporting mais frágil depois da goleada com City? "Não deverá ter influência, digo eu"

As imagens do treino do Benfica com Veríssimo e Pizzi em destaque

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Boavista, marcado para esta sexta-feira

Jogo da Taça da Liga contra o Boavista: "Olhámos para o jogo com o Boavista. Se bem me recordo houve jogadores do Boavista que não conseguiram estar presentes. A ideia de jogo vai estar presente, mas vão ter protagonistas diferentes, o que pode alterar dinâmica. Tivemos em linha de conta o que fizemos na Taça da Liga. Nesse sentido, é ver as debilidades e o processo ofensivo do Boavista, que tem dinâmicas interessantes, ainda que diferentes da esquerda para a direita. Não vai ser um jogo fácil. Queremos ganhar e contar com o apoio dos adeptos, que vão estar em grande número."

Goleada sofrida pelo Sporting pode pesar na luta pelo segundo lugar? "Não sei se vai ter algum peso. Vai caber ao treinador recuperar os jogadores. Não creio, tendo em conta o poderio da equipa que o Sporting jogou. O que controlamos é o que treinamos, o que jogamos. Mas não deverá ter influência, digo eu."