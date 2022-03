Sport: Benfica identifica possível substituto de Grimaldo na Liga Bwin

Adrián Marín, lateral-esquerdo do Famalicão

Segundo o diário espanhol, Adrián Marín, lateral-esquerdo do Famalicão, agrada às águias.

A Imprensa espanhola continua a dar conta do interesse do Barcelona em recuperar Alejandro Grimaldo e, segundo o diário "Sport", o Benfica já tem debaixo de olho um nome para render o espanhol, caso este deixe a Luz na próxima janela de mercado. Escreve a publicação que Adrián Marín, lateral-esquerdo que atua no Famalicão, cedido pelo Granada, é o alvo definido pelas águias.

O canhoto, também ele espanhol, como Grimaldo, não demorou a convencer no emblema minhoto e, em 2021/22, já realizou 24 jogos oficiais, acumulando dois golos e duas assistências.

O "Sport" assinala que o Famalicão tem direito a exercer uma opção de compra ligeiramente superior a um milhão de euros, valor que poderá convencer o clube nortenho a avançar em definitivo por Marín (25 anos), de olho numa venda posterior - e por valores substancialmente maiores - ao Benfica.