Rui Costa, candidato pela Lista A à presidência do Benfica, falou à SportTV depois de ter votado, no Pavilhão da Luz.

Confiança numa vitória: "As pessoas conhecem-me, não me vou manifestar sobre isso. A decisão é dos sócios. Era bom que a cada eleição houvesse um novo recorde de afluência. Mais uma vez, os sócios do Benfica estão a dizer presente."

Apoiar o mandato de Benitez caso perca: "Só posso dizer uma coisa. Sou tão benfiquista na cadeira da presidência como na cadeira do estádio. Temos que todos apelar à união. Benfica só há um. Independentemente de quem ganhe, temos que estar todos unidos."

Declarações à BTV:

"Significa que o apelo aos sócios foi correspondido e, mais uma vez, é um dia à Benfica. Os sócios têm uma decisão importante para tomar sobre a vida do clube, o maior do país. Estou satisfeito por ver sócios a virem votar. Creio que seja fundamental haver uma votação alargada. Os dois candidatos são do Benfica. Espero que haja respeito, ordem e normalidade. Independentemente do que acontecer hoje, há que haver união depois. Todos devem estar unidos em torno do clube. Só assim é possível o clube vencer."