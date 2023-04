"Sonho um dia poder voltar ao Benfica e jogar no Estádio da Luz"

O avançado luso-cabo-verdiano Duk chegou ao Aberdeen no último verão, assinando até 2025. O Benfica manteve 50 por cento dos direitos.

Como explica estes golos todos logo na primeira época? Está a jogar "de raiva"?

-Não é de raiva. É jogar como sempre joguei. Aqui acreditam muito em mim, nas minhas capacidades e isso dá-me mais força para ir para o campo e dar tudo de mim. Quando tens pessoas que acreditam realmente em ti, um clube que aposta em ti, acabas por dar tudo e por sobressair.

Esse tem sido o teu caso?

-Sim, claro. O clube acredita muito em mim, o que só me dá forças para trabalhar mais.

Esperava ter tido um trajeto melhor no Benfica?

-Eu fui formado no Benfica, que é o clube do meu coração. Fui feliz lá, tive bons colegas, bons treinadores e o meu sucesso até agora também tem muito a ver com o Benfica. Aprendi muito lá, acabei por não ter oportunidade na equipa principal, mas o Benfica não forma só jogadores para a equipa principal. Também forma para outros patamares. Acabei por apanhar a bagagem do Benfica, que tem a melhor formação do mundo. E temos o caso do Jota, que também veio para a Escócia. O Benfica abre muitas portas.

Gostaria de voltar um dia a jogar no Benfica?

-Claro, é o sonho de qualquer benfiquista e acredito que qualquer jogador que tenha lá passado nas camadas jovens sonhe voltar a casa. Sonho um dia poder voltar e jogar no Estádio da Luz.

