Sondagem: Benfica é favorito ao título, tem treinador mais competente e melhor jogador do campeonato

Benfica tem equipa favorita ao título, treinador mais competente da época e melhor jogador do campeonato, indica sondagem. Estudo foi realizado em outubro, mês em que os encarnados fizeram oito jogos e resistiram ou até superaram adversários como PSG (dois embates), Juventus, FC Porto e Vitória de Guimarães.

O Benfica está a protagonizar um arranque de época que, até ao momento, tem sido imaculada no que respeita ao andamento apresentado em todas as competições, fruto de exibições de elevado quilate, com o somatório de eficácia e capacidade tática. A recente sondagem da Aximage, de outubro, realizada para O JOGO, TSF, JN e DN, foca-se no rendimento interno, na Liga Bwin, comprovando-se, também aqui, que são as águias, ainda invictas, quem lidera em toda a linha.

No último mês, além de ter medido forças com o PSG (duas vezes), Juventus e Caldas (Taça de Portugal), os encarnados enfrentaram quatro adversários no campeonato, tendo iniciado este período com um nulo em Guimarães, arrancando depois três triunfos ante Rio Ave, FC Porto (no Dragão) e Chaves. Com este desempenho, aliando aos percalços sofridos pelos habituais concorrentes diretos, a águia voa no lugar mais alto da competição, tendo agora seis pontos de vantagem sobre o Braga, oito para o FC Porto e, mais atrás, 12 para o Sporting. Em paralelo, é das águias o ataque mais concretizador (29 golos) e a defesa menos batida (cinco).

Todos estes dados terão estado na base das respostas recolhidas pela sondagem da Aximage, suportada numa amostra de 812 entrevistas a maiores de 18 anos, realizadas entre os 26 a 30 de outubro. Assim, os resultados apontam o Benfica como a equipa que reúne as melhores condições para ganhar a Liga Bwin, com 58 por cento, superando FC Porto (22%), Sporting (8%) e Braga (2%), sendo também o emblema da Luz aquele que dos quatro principais clubes nacionais terá mais hipóteses de ganhar uma competição europeia esta época, com 49%, não sendo apontado qualquer efeito oriundo da paragem do campeonato, no final do mês, devido ao Mundial, dado que 36% dos inquiridos considera que a pausa é igual para todos. Já 28% acredita que os encarnados poderão recarregar baterias após um início de época que se iniciou com duas eliminatórias de entrada na Champions.

A nível individual, Roger Schmidt ganha com maioria absoluta (56%) o posto de treinador mais competente até ao momento, superando Sérgio Conceição (18%) e Rúben Amorim (7%), enquanto sobre a relva é Rafa quem brilha como melhor jogador do campeonato até esta fase (37%), triunfando sobre o portista Taremi (16%) e outra águia, Enzo Fernández (14%).

Aliás, basta olhar para a lista de goleadores da Liga Bwin para confirmar que o líder é o benfiquista Gonçalo Ramos, com sete golos, mas só tem um a mais sobre, precisamente, Rafa, que apontou dois (FC Porto e Chaves) a nível interno neste período.

Também a arbitragem foi alvo de uma questão desta sondagem, comparando o desempenho atual ao das últimas épocas. Metade dos inquiridos apontaram para um "igual", tendo 23% considerado que as atuações têm sido melhores que as anteriores.