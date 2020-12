O avançado sul-coreano do Tottenham recebeu o prémio da FIFA para melhor golo de 2020. E logo depois recebeu uma chamada com origem em Portugal

Momentos depois de vencer o Prémio Puskas - atribuído pela FIFA nos prémios The Best -, Son recebeu uma chamada de Portugal. Do outro lado surgiu Vertonghen, o defesa do Benfica, autor da "assistência" para a louca corrida do sul-coreano e que terminou com o golo que valeu o Prémio Puskas 2020.

O momento foi documentado pelo Tottenham, que partilhou nas redes sociais a divertida conversa entre o avançado e o atual defesa do Benfica. "Que assistência", disse Son, não deixando de sorrir. "Sem ti não teria marcado, provavelmente", disse ainda.

Recorde-se que Son Heung-min, jogador do Tottenham de José Mourinho, conquistou esta quinta-feira o prémio Puskas, batendo Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo (golo frente ao Ceará, a 25 de agosto de 2019) e Luis Suárez (ainda ao serviço do Barcelona, contra o Maiorca, a 7 de dezembro de 2019).

O sul-coreano do Tottenham foi coroado pelo golo marcado a 7 de dezembro de 2019, frente ao Burnley.