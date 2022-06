Manolo Gaspar, diretor desportivo do Málaga, falou de uma eventual ida de Ricardo Horta para o Benfica

"Somos uma parte importante no Ricardo Horta". A frase pertence a Manolo Gaspar, diretor desportivo do Málaga, quando questionado sobre a eventual transferência de Ricardo Horta do Braga para o Benfica.

"Temos de estar informados. Há ofertas, mas não podemos fazer muito mais. Oxalá que haja uma operação e que o Málaga saia beneficiado, porque seria muito bom para nós", disse, citado pelo site El Desmarque.

Ricardo Horta, recorde-se, esteve no Málaga de 2014 a 2016, antes de ingressar no Braga, numa primeira fase por empréstimo do clube espanhol.