Solução para Gabriel? Botafogo interessado no médio do Benfica

Cedido pelo Benfica ao Al-Gharafa, do Catar, Gabriel é alvo do Botafogo. O médio luso-brasileiro está na lista do emblema canarinho para reforçar o plantel, segundo revelou o "Lance", cenário que O JOGO confirmou, tendo o conjunto carioca realizado já uma sondagem no sentido de perceber a situação do atleta.

Recentemente adquirido por John Textor, que comprou 90 por cento da sua sociedade anónima de futebol, o Botafogo deverá na próxima semana encetar novos contactos junto dos representantes do futebolista, sendo que a primeira consulta foi, de acordo com o "Lance" realizada por pessoas próximas a John Textor, o novo investir do clube e que procura também ter participação na SAD encarnada.

Emprestado até meio do ano, Gabriel terá uma cláusula no contrato que poderá levar a uma saída antecipada, cenário que está a ser estudado pela formação do Rio de Janeiro.