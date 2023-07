Solução do Benfica para a saída de Gilberto pode estar em João Victor

Compensar a saída de Gilberto não é vista como uma prioridade pela SAD, que até pode não ir ao mercado; Encarnados têm como prioridade investir na lateral esquerda e, por isso, a solução para a saída de Gilberto pode ser encontrada internamente. Modelo pode vir a ser testado na pré-época.

A saída de Gilberto para o Bahía está praticamente acertada, com o brasileiro a poder render cerca de três milhões de euros aos cofres da Luz. Com a transferência do defesa, abre-se uma vaga na lateral direita encarnada, que fica apenas ocupada pelo residente Bah. Mas o lugar vazio pode vir a ser preenchido... internamente. João Victor, defesa contratado para ser central das águias, e que esteve emprestado ao Nantes, na época passada, pode ser o substituto para o compatriota Gilberto.

Schmidt olha para o jogador de 24 anos como uma hipótese válida já que, por várias vezes na época passada, foi utilizado no lado direito ao serviço do clube francês. Com a confiança a 100% em Bah, o técnico alemão vai continuar a usar o dinamarquês como titular indiscutível e, por isso, não sente necessidade de contratar mais um lateral. O JOGO sabe que a prioridade da Direção é resolver a lacuna do lado esquerdo, sendo para aí que vai o maior investimento.

Para testar a opção João Victor, Schmidt pode vir a utilizá-lo já nos jogos de preparação como dono da defesa à direita. Olhando para o plantel, e tal como aconteceu na época passada, o treinador ainda vê Aursnes como uma outra opção viável para quando Bah não estiver disponível. Para além de, com a solução João Victor, a ala ficar resolvida, alivia-se também o número de centrais no plantel, que nesta altura também conta com Otamendi, António Silva, Morato, Lucas Veríssimo e Tomás Araújo. Por todos estes fatores, esta hipótese está cada vez a ganhar mais peso.