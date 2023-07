Sócios pedem que Rui Costa divulgue proposta da Comissão de Revisão dos Estatutos

Mais de 300 associados do Benfica enviaram uma carta destinada a Rui Costa e a Fernando Seara, presidente da Mesa Assembleia Geral dos encarnados, em que pedem um esclarecimento, assim como a divulgação da proposta apresentada pela já extinta Comissão de Revisão dos Estatutos.

Depois de alguns membros da já extinta Comissão de Revisão dos Estatutos, criada no ano passado para elaborar uma proposta para uma nova revisão dos estatutos do Benfica, ter reagido com indignação à proposta apresentada aos sócios na semana passada, a direção do Benfica foi alvo de uma nova carta.

Desta vez, Rui Costa e Fernando Seara, presidente da Mesa Assembleia Geral dos encarnados, foram contactados por mais de 300 associados, que pediram a divulgação da proposta apresentada pela Comissão de Revisão dos Estatutos e uma explicação "dos motivos pelos quais foi alterada".

Entre os signatários do documento estão nomes como Nuno Leite, Ricardo Araújo Pereira, Francisco Benítez, João Diogo Manteigas, João Leite, Pedro Ribeiro, Pedro Brinca ou João Pinheiro - membro da comissão de revisão estatutária.

Leia a carta:

"Exmo. Senhor Presidente da Direção do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, Fernando Seara,



Revisão estatuária - a hora dos sócios



1. Os sócios signatários da presente carta felicitam a Direção do Sport Lisboa e Benfica por finalmente ter disponibilizado a sua proposta de revisão estatutária e ter definido um calendário para o período de discussão da proposta.



2. Exortamos a Mesa da Assembleia Geral a esclarecer o processo de revisão estatutária, de acordo com o artigo 81⁰ dos presentes estatutos. É fundamental comunicar de uma forma transparente o funcionamento das Assembleias Gerais Extraordinárias necessárias para o efeito, recordando que o histórico do Sport Lisboa e Benfica corresponde a votações individuais de cada proposta, por cada artigo dos estatutos.



3. Por forma a garantir a maior transparência, deverá a Direção divulgar a proposta entregue, em março de 2022, pela comissão criada para o efeito, devendo esclarecer os associados dos motivos pelos quais foi alterada essa proposta pela Direção.



4. Continuaremos a fomentar a discussão pública da proposta da Direção e de outros associados. Enviaremos as nossas sugestões à Direção, sem prejuízo de, na plenitude dos nossos direitos estatutários, entregarmos propostas alternativas, devidamente fundamentadas, para votação na Assembleia Geral que será convocada para o efeito.



A revisão estatutária é vital para reforçar a democracia no Sport Lisboa e Benfica e merece de todos - Direção, mesa da Assembleia Geral e associados - que seja um processo claro e participado.



Só assim poderemos cantar orgulhosamente:



"O Benfica é nosso e há de ser"."