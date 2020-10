Sócios continuam à espera para votar na Casa do Benfica do Seixal

Eleições do Benfica deverão ser as mais concorridas da história do clube

Trata-se do único local de voto ainda aberto em todo o país

Cerca de 100 associados encarnados ainda aguardam no interior da Casa do Benfica do Seixal para expressar o seu voto no ato eleitoral que elegerá o futuro presidente do Benfica, restando da longa fila de pessoas que se vislumbrava nas imediações do espaço por volta da 01h.

Esta casa encarnada é a única em todo o país que mantém as portas abertas, tendo até sido utilizada pelos jogadores do Benfica para votarem nas eleições concorridas por Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e por Rui Gomes da Silva, ao longo do dia.

Faltavam quinze minutos para a 01h quando Paulo Lopes, presidente da Casa do Benfica do Seixal, local onde continuam pessoas para exercer o voto, fez um ponto da situação à Imprensa.

"Como presidente estou bastante agradado por ver os benfiquistas na nossa casa a voto. Foi tudo em tempo razoável, as pessoas foram compreensivas. Não houve qualquer stress. A votação ainda vai demorar mais entre uma hora a hora e meia", disse.

Quanto às urnas no pavilhão da Luz, onde o último sócio entrou pouco antes da 01h, estão já fechadas e a contagem dos votos está a ser feita.