Sócios do Benfica votam em frase para o relvado da Luz. Confira as opções

Na aplicação designada para os sócios do clube, o Benfica apresentou várias opções para uma frase que ficará exposta junto à linha do meio-campo.

O Benfica lançou este sábado uma votação no "Fan Token", disponível na aplicação oficial para os sócios do clube, em que os associados podem votar na frase que preferem ver introduzida no relvado no Estádio da Luz, mais exatamente junto à linha do meio-campo.

Entre as opções apresentadas estão: "E Pluribus Unum"; "Sou do Benfica e isso me envaidece"; "Raça, Crer e Ambição"; "Que lindo é vermelho e branco"; "De Lisboa para o Mundo" e "Um amor sem fronteiras".