Sócios do Benfica aprovam contas negativas do clube

O voto a favor recolheu 72,73% dos votos

Os sócios do Benfica, presentes na Assembleia Geral Ordinária, votaram e aprovaram esta sexta-feira o relatório de gestão do exercício de 2021/22 do clube. Este era o ponto único da reunião magna.

O voto a favor recolheu 72,73%, com 17,6% a votar não. A abstenção ficou pelos 9,67%.

Recorde-se que o Benfica apresentou contas negativas no valor de 23,6 milhões de euros.