"Sobrevivência do Santos depende da venda de Lucas Veríssimo"

Orlando Rollo, presidente do Peixe, traçou cenário negro da situação financeira do clube e vai pressionar o Conselho Deliberativo a aceitar a proposta do Benfica de 6,5 M€ pelo central

Em conferência de Imprensa, Orlando Rollo, presidente do Santos, admitiu esta sexta-feira que a venda de Lucas Veríssimo é a única maneira de contornar uma dívida de 54 milhões de reais (cerca de 8,5 M€) e que vai pressionar o Conselho Deliberativo do clube paulista a aceitar a proposta do Benfica de 6,5 M€ pelo central. "O Santos precisa negociar o Lucas Veríssimo. O Santos não tem condições de sobreviver até janeiro se não negociar o jogador. Termos uma dívida a curto prazo, entre salários e dívidas na Fifa, de cerca de R$ 54 milhões. Só que agora o Benfica está prestes a desistir do negócio. Se não conseguirmos vender o Lucas Veríssimo, não vejo solução financeira. Não é o pior negócio do mundo. Uma vez vendi o meu carro à pressa por metade do que valia, mas paguei minhas contas. Respirei financeiramente e comprei outro carro", afirmou Orlando Rollo.

Recorde-se que o Conselho Deliberativo do Santos, responsável pela gestão do clube até às próximas eleições, não aprovou a transferência após ter-se reunido na passada terça-feira.