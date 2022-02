Sobressaltos no Benfica têm sido constantes nos últimos sete anos

Encarnados passaram por momentos de crise em seis de sete temporadas desde 2015/16, mesmo com três títulos de campeão no percurso e com várias saídas de treinadores.

A 12 pontos do líder FC Porto e a seis do Sporting, e já com a Taça de Portugal e a Taça da Liga perdidas, o Benfica vive um momento de crise numa época verdadeiramente atribulada.

Do início em grande, com a qualificação para a Champions e as sete vitórias seguidas na Liga, as águias passaram para o terceiro lugar, ainda com Jorge Jesus, que já deixou a Luz - após um dezembro tumultuoso e com a revolta de Pizzi e restante plantel pelo meio -, dando lugar a Nélson Veríssimo, também ele já contestado após o Gil Vicente.