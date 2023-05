"Soares Dias é um dos melhores árbitros de Portugal e vai fazer um bom trabalho"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este sábado (18h00) e referente à 32ª jornada da Liga Bwin

Soares Dias apita o Portimonense-Benfica: "Foi o árbitro na meia-final da Champions, é um bom árbitro. Um dos melhores de Portugal. Vai fazer um bom trabalho."

Sente a equipa nervosa ou confiante? "No último fim de semana, contra o Braga, foi o mesmo. Mostrámos muita confiança e crença. Fizemos um dos melhores jogos da época, diante de uma boa equipa. Mesmo quando não marcámos, mantivemo-nos calmos. Estivemos a um grande nível e espero o mesmo amanhã."

Preocupações quanto aos eventuais festejos antecipados dos adeptos? "Como treinador, estou focado no jogo. Sabemos que muitos benfiquistas vão estar no estádio. Quase sempre, mesmo fora de casa, têm estado presentes. É ir com tudo amanhã. Estamos focados jogo a jogo."