Soares de Oliveira fora da viagem do Benfica a Israel

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, a ausência nesta viagem nada tem a ver com o episódio dos lugares na Tribuna Vip de Paris, na partida entre o Paris Saint-Germain e o Benfica.



Domingos Soares Oliveira não vai viajar para Israel para assistir ao último encontro da fase de grupos da Champions, diante do Maccabi Haifa.

Ao que O JOGO apurou, a ausência do Co-Ceo da SAD encarnada, nada tem a ver com a situação vivida em Paris, onde ficou irritado por não ter espaço na primeira fila da Tribuna Vip do Parque dos Príncipes, onde estavam sentados Rui Costa, presidente, Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Luís Mendes, vice-presidente e também administrador da SAD.

Domingos Soares Oliveira e outros outras figuras de destaque do universo benfiquista já tinham definido logo no arranque da campanha da Champions que não iriam viajara para Israel. Habitualmente, o responsável viaja para destinos mais próximos e para assistir a jogos contra clubes teoricamente com outro impacto desportivo, como por exemplo Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Man. United, Man. City, Liverpool, entre outros.

Em Paris, Domingos Soares Oliveira ameaçara Nuno Costa, chefe do gabinete do presidente, com a instauração de um processo disciplinar, mas tal ainda não sucedeu

Na capital francesa, Soares Oliveira atacou publicamente Nuno Costa, chefe de gabinete do presidente, por não estar entre as figuras de Estados das águias, mesmo sabendo que o espaço era limitado a três elementos - Rui Costa tomou a decisão de avançar com os outros dois nomes que o acompanharam na tribuna -, ameaçando-o com a instauração de um processo disciplinar, medida que entretanto ainda não avançou.

Soares Oliveira, de resto, já gozou de melhores dias na Luz, estando nesta altura afastado da maioria dos 'vices' do clube da Luz.

A presença de Soares Oliveira na SAD nunca foi consensual, mas Rui Costa manteve sempre o Co-Ceo a seu lado por considerar tratar-se de um quadro experiente (domina vários dossiês), de uma mais valia para a SAD, opinião que decididamente não é partilhada por todos na instituição.