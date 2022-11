Soares de Oliveira e a estratégia do Benfica: "Comprar um clube não é impossível"

Domingos Soares de Oliveira com Rui Costa

Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD do Benfica, marcou esta sexta-feira presença no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

Estratégia: "Nós, Benfica, pensamos sobre expandirmo-nos a nível internacional. Vemos Portugal como um mercado em que explorámos praticamente tudo, precisamos de ir para fora, já o digo há 10, 15 anos, e isso significa duas coisas: podemos gerar mais dinheiro fora de Portugal e ter acesso a mais talento fora de Portugal. Se o fizermos através de qualquer parceria ou comprando um clube depende. Mas é algo que o Benfica tem de tratar no futuro".

Vê o Benfica a comprar um clube nos próximos cinco anos? "Não vejo isso como impossível".

Processo de decisão da ECA [Associação de Clubes Europeus]: "Cada clube tem um voto, mas não me lembro de questões em que tivéssemos de votar. Mas voltando à Superliga, cujos conceitos vêm dos Estados Unidos, muitos clubes têm acionistas que vêm dos Estados Unidos. Se pensar no que estão a fazer, o conceito [da Liga norte-americana] é quase comunista, e quando digo comunista é porque têm limites salariais, não têm promoções, descidas. Se pensar no que estão a fazer, é proteger o investimento".

A partilha dos direitos é uma decisão comunista? "Não sei como é feita nos Estados Unidos. Mas o conceito é mais do que proteger os jogadores e clubes, é proteger os investimentos. Alguém que vem dos Estados Unidos para a Europa não gosta da ideia de poder descer. O investimento está em risco. Essa é a principal questão. Clubes como Benfica, Real Madrid, FC Porto e Barcelona pertencem a membros, não é uma discussão. Levantou uma questão de multidetentores: Crystal Palace e Lyon. Tomem por exemplo os detentores do [Manchester] City. Têm uma estratégia para ter diferentes tipos de investimento em função de onde investem. Vamos ter de lidar com isso nos próximos anos".