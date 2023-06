Soa o alarme no Seixal: Cher Ndour não renova e há vários jovens em fuga

Há vários campeões da Youth League a recusarem renovar. Cher Ndour, última aposta de Roger Schmidt, já informou Rui Costa da decisão. O centrocampista vai seguir o mesmo caminho que nomes como Diego Moreira, Martim Neto, Luís Semedo e Franculino Djú, todos em final de contrato e com novo clube à vista.

O êxodo de talentos do Seixal está a preocupar a Benfica SAD. Isto porque a renovação com vários atletas considerados promissores pelos dirigentes encarnados tem sido difícil, razão pela qual a lista de saídas de jogadores em quem as águias depositavam fortes expectativas está a crescer.

Cher Ndour é, segundo apurou O JOGO, um nome de peso nesta lista de vencedores da Youth League, que conta ainda com Diego Moreira, Martim Neto, Luís Semedo e Franculino Djú - sendo que Ronaldo Camará, agora no Feirense, foi o primeiro, no final de 2021/22, a sair, tendo deixado de ser utilizado após recusar renovar o vínculo.