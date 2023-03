"Só uma hecatombe faria com que o Benfica não fosse campeão"

Valdo, antigo médio do Benfica, acredita que o título está muito próximo dos encarnados.

Com a vitória por 5-1 na receção ao V. Guimarães, e beneficiando do empate 0-0 entre FC Porto e Braga, o Benfica aumentou para dez pontos a vantagem na liderança do campeonato, quando faltam disputar nove jornadas. Assim sendo, "só uma hecatombe" tiraria o título da Luz, assegura Valdo, antigo jogador das águias e treinador de futebol.

"O Vitória até resistiu nos primeiros minutos, mas o golo de Gonçalo Ramos complicou. O Benfica fez uma grande exibição, com golos bonitos. Com o empate entre Braga e FC Porto, não digo que o título é do Benfica, mas só uma hecatombe faria com que não fosse campeão", apontou, em declarações à Rádio Renascença.

E embora a vantagem no campeonato, a Liga dos Campeões não pode fazer desviar o foco: "O objetivo é sempre o campeonato, que é muito importante para a gestão do Rui Costa. Na Liga dos Campeões teve a felicidade de ficar do lado menos forte. Acho que o Benfica tem as duas frentes nas suas mãos. Sem fazer muito barulho, vai mostrando a toda a Europa que o Benfica voltou a ser o grande Benfica."

O brasileiro defende ainda que a importância do clássico com o FC Porto, daqui a duas jornadas, é "a mesma". "Vai ser, independentemente da pontuação, um jogo muito bom de se ver", refere.