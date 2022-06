"Sinto-me melhor do que na última época no Tottenham. Redescobri-me em Portugal"

O central belga garante que se "redescobriu" em Portugal e assegurou que vai "cumprir o contrato com o Benfica" até ao final. Ao serviço da seleção da Bélgica, que hoje defronta os Países Baixos para a Liga das Nações, o defesa vincou que ainda tem "energia no tanque" para jogar e que não está cansado nesta fase da época.

Aos 35 anos, Jan Vertonghen chega a este momento da temporada apto a ajudar a seleção da Bélgica, que na sexta-feira defronta os Países Baixos em jogo do grupo 4 da Liga das Nações A.

"Ainda tenho energia no tanque. Joguei muito, mas mantive-me sempre em forma. O meu último jogo do campeonato foi há duas semanas e meia e tive tempo para recuperar. Por essa razão, não estou cansado", começou por afirmar o central na antevisão da partida, ele que até disse sentir-se melhor agora do que na última temporada na Premier League [2019/20].

"Sinto-me melhor até do que na minha última época na Premier League [no Tottenham]. Redescobri-me em Portugal. Faço tudo o que posso para manter o meu corpo o melhor possível durante o maior tempo possível", frisou.

Olhando para o Benfica, Vertonghen assegurou que, mesmo com a chegada de Roger Schmidt, vai cumprir o contrato que tem até 2023 e só então pensar no futuro. "Estou muito bem em Portugal e ainda tenho mais um ano de contrato com o Benfica. Vamos ver o que acontece depois disso. Nos últimos anos tive propostas vindas da Bélgica, mas isso não era uma opção para mim. Vou cumprir os meus três anos no Benfica e depois veremos o que acontece", afirmou o defesa-central que já soma 136 jogos pela seleção belga.

No seu percurso pela Bélgica, Vertonghen apontou um momento especial, a eliminação do Brasil no Mundial de 2018, nos quartos de final: "Ainda me arrepio ao ver esse jogo, onde vencemos. Continua a ser algo mítico: nós, um país pequeno, eliminámos o grande Brasil."

Outro tema abordado foram as queixas de Kevin De Bruyne, que se mostrou contra a Liga das Nações após uma época longa. "Vejo isto como um prémio mas entendo que o Kevin se sinta cansado pois teve uma temporada muito longa. A Liga das Nações ainda não tem o estatuto de um Europeu ou do Mundial mas, se o tiver daqui a 20 anos, quero tê-la no meu palmarés", disse Vertonghen.