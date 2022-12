Vertonghen com a camisola da Bélgicsa

Vertonghen já sente "saudades do Benfica

Rumou ao Anderlecht no verão, mas Vertonghen, eliminado do Mundial'2022 ainda na fase de grupos, tem "saudades do Benfica".

"Sinto falta de Lisboa e dos meus colegas de equipa. Estão a ter uma grande temporada, estou muito orgulhoso. São um grande grupo de homens. É um clube fantástico, que me orgulho de ter representado", atirou à Sport TV.

"É a escolha certa para o Benfica", disse sobre o treinador Roger Schmidt.