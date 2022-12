"Acho que é possível falar com Enzo e convencê-lo a ir embora só no final da época"

António Simões, lenda do Benfica, lembra importância do encontro da Pedreira e sugere uma abordagem na equação Enzo.

O Benfica é o último dos três grandes a regressar à ação na Liga Portuguesa. Em Braga, os encarnados jogam com a obrigação de manter a distância para FC Porto e Sporting, que, como lembrou António Simões, já jogaram e ganharam de forma convincente.

"Para mantermos a distância, temos de jogar bem e estar bem, até porque os outros já entraram bem e parece que nada os afetou. As vitórias convincentes de FC Porto e Sporting são um acrescento de responsabilidade. O Benfica já demonstrou que tem qualidade e este jogo deve ser um motivo de grande autoestima, para que jogue bem e ganhe", afirmou, em declarações à RR.

A lenda dos encarnados comentou ainda um dos assuntos do momento: a continuidade ou não de Enzo Fernández. O antigo campeão europeu pelos encarnados sugere uma abordagem com o argentino.

"Acho que é possível falar com ele e convencê-lo a ir embora apenas no final da época, com a promessa de que vai efetivamente sair. Depende de boas vontades, mas oxalá ele perceba que queremos que ele fique mais tempo, porque gostamos dele", atirou.