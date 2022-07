Simão sobre o sorteio da Champions: "Vai ter o mérito de jogar contra o Benfica"

Simão Sabrosa reagiu ao sorteio da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões que colocou o Midtjylland ou o AEK Larnaca no caminho das águias.

Em reação ao sorteio que se realizou esta segunda-feira, o diretor das relações internacionais do Benfica, Simão Sabrosa, disse que os encarnados vão encarar o adversário com "seriedade e rigor" e que essa equipa terá "o maior mérito de poder jogar contra o Benfica".

O sorteio que se realizou em Nyon, na Suíça, ditou que o Midtjylland, da Dinamarca, ou o AEK Larnaca, do Chipre, equipas que se vão defrontar na segunda pré-eliminatória, será o adversário das águias.

"O Benfica vai ter de encarar o adversário com seriedade e rigor. Ainda não sabemos quem será, mas destas duas equipas, a que passar, vai ter o maior mérito de poder jogar contra o Benfica. Estamos focados para este primeiro jogo e vamos esperar para saber quem é o adversário", considerou, em declarações à BTV.

"Tem estado à vista de todos que o plantel está a trabalhar muito bem, está a assimilar com qualidade as ideias do treinador como se tem visto na pré-temporada. O adversário vai merecer o nosso melhor respeito", acrescentou.