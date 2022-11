Simão Sabrosa: "Todos vimos a campanha que o Club Brugge fez nesta fase de grupos"

Declarações de Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica, à BTV, na sequência do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou que as águias vão defrontar o Club Brugge.

Sobre o adversário: "Conhecemos bem o Club Brugge, foi campeão da Bélgica no ano passado, todos vimos a campanha que fez nesta fase de grupos."

Yaremchuk reenconta o Benfica: "É sempre bom reencontrar jogadores que jogaram no Benfica, mas tanto nós como o Romain vamos querer seguir em frente."

Jogos só daqui a três meses: "Vai ser um desafio para o Benfica e para todas as equipas presentes nesta fase. Será algo de novo, mas a estrutura do futebol do Benfica está seguramente a tratar deste assunto de forma profissional, para chegarmos a fevereiro e estarmos ao mais alto nível."



Apoio dos benfiquistas: "O Benfica tem sempre apoio, independentemente do local onde joga, é impressionante. Cultivamos e fazemos para que isso aconteça. Vamos querer ir à Bélgica em fevereiro lutar por um bom resultado, para depois jogarmos no nosso estádio, completamente cheio. O Benfica tem sempre esse apoio, fora e em casa, e acreditamos que vai acontecer dessa forma."



Objetivo: "A fasquia é chegar a fevereiro e disputar o primeiro jogo contra o Club Brugge fora, para depois jogarmos no nosso estádio, onde somos muito fortes, e com o apoio dos nossos adeptos conseguimos ultrapassar este adversário. Respeitando-o ao máximo e mantendo os valores que temos demonstrado ao longo desta época."