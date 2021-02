Simão Sabrosa tem uma porta aberta para o regresso ao Benfica

Antigo jogador e capitão dos encarnados pode suceder a Luís Castro na próxima temporada.

Já foi equacionado para assumir um cargo no departamento de relações internacionais do Benfica, mas Simão Sabrosa pode estar de regresso às águias pela porta do comando técnico da equipa de sub-23. O JOGO apurou que este é um tema em análise pelos responsáveis benfiquistas com vista ao arranque da nova época, numa decisão que pode ser tomada, em definitivo, em breve.

Atualmente, a formação de sub-23 das águias é orientada por Luís Castro, treinador de 40 anos contratado em novembro de 2019 aos gregos do Panetolikos, depois de ter coordenado a formação do V. Guimarães, mas tem contrato válido apenas até ao final da temporada. Dado que o seu trabalho positivo - atualmente lidera a fase de apuramento para a Taça Revelação com mais cinco pontos que o Sporting - lhe poderá abrir outras portas, na Luz tenta-se já pensar na sucessão.

Simão Sabrosa poderá abraçar o seu primeiro projeto como treinador. Formado nas escolinhas do Sporting, o antigo extremo chegou ao Benfica em 2001, proveniente do Barcelona, tornou-se capitão e uma das grandes figuras do clube, pelo qual alinhou seis anos.