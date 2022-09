Simão Sabrosa: "O Benfica vai querer vencer a Taça da Liga"

O atual líder da Liga Bwin foi o único "grande" sorteado apenas com clubes da II Liga.

O Benfica, recordista de êxitos na Taça da Liga, vai valorizar a próxima edição da prova, cuja primeira fase decorrerá em pleno Mundial de 2022, defendeu esta sexta-feira Simão Sabrosa, diretor para as relações internacionais do clube encarnado.

Vencedor em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, o atual líder da Liga Bwin foi o único "grande" sorteado apenas com clubes da II Liga, juntando-se no grupo C a Estrela da Amadora, Penafiel e Moreirense, que ganhou a prova em 2016/17.

"O Benfica sempre valorizou esta competição e este ano não fugirá à regra. É um grupo difícil. Olhando para o formato, não sabemos ainda as dificuldades que iremos encontrar, no sentido em que muitos atletas vão estar no Mundial. O clube está habituado a jogar todas as competições e irá encontrar as melhores soluções para se apresentar na melhor força possível. O Benfica vai querer vencer esta competição", observou Simão Sabrosa.

O diretor para as relações internacionais do Benfica falava aos jornalistas após o sorteio da primeira fase da Taça da Liga, que decorreu na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto, com representantes de 27 dos 34 emblemas envolvidos.

Leia também Boavista "Recebi uma chamada do FC Porto, mas disseram-me que podia não ter muitos minutos" ENTREVISTA >> Pedro Malheiro revela os motivos que o levaram a não ficar no FC Porto e no Rio Ave e recorda o dia em que o Braga disse que não contava mais com ele, depois de quatro anos na formação dos arsenalistas.

Se o Sporting, atual detentor do troféu, num total de quatro êxitos, ficou inserido no grupo B, com os também primodivisionários Marítimo e Rio Ave e o secundário Farense, o Braga, vencedor em 2012/13 e 2019/20, foi sorteado ao lado de Paços de Ferreira e Casa Pia, ambos da I Liga, e do Trofense, do segundo escalão, na poule D.

Já o FC Porto, que nunca conquistou a prova mais jovem do futebol profissional nacional, medirá forças no grupo A com Vizela e Chaves, da I Liga, e Mafra, da II.

O evento realizado no auditório João Aranha determinou ainda a composição dos grupos E (Gil Vicente, Portimonense, Nacional e Covilhã), F (Vitória de Guimarães, Boavista, B SAD e Vilafranquense), G (Santa Clara, Arouca, Feirense, Leixões e Oliveirense) e H (Famalicão, Estoril, Tondela, Académico de Viseu e Torreense).

A primeira fase da 16.ª edição da Taça da Liga tem seis grupos de quatro equipas e dois com cinco, dispersando 18 clubes da I Liga e 16 da II Liga por 56 jogos, que vão decorrer entre 18 de novembro e 17 de dezembro, em plena fase final do Mundial'2022, no Catar.

Os vencedores dessas oito poules defrontam-se em jogo único nos quartos de final, de 20 a 23 de dezembro, antecedendo a final four, prevista para ser realizada pela terceira temporada consecutiva no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.