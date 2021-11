"Servir o Benfica" quer que Rui Costa pressione Assembleia da República

O movimento de benfiquistas enaltece o final do "Cartão do Adepto" mas espera que o presidente insista numa rápida votação na especialidade

O movimento Servir o Benfica congratulou-se com o final do "Cartão do Adepto" mas, em comunicado, este grupo de benfiquistas fez questão de se dirigir ao presidente Rui Costa para que este "mantenha a pressão sobre este tema, com vista a que a votação na especialidade e global ocorra ainda este mês [na Assembleia da República], impedindo que esta seja adiada para depois das próximas eleições legislativas, prolongando por mais uns meses a 'aberração' que se verifica semanalmente nos estádios do país". Na mesma mensagem enviada ao líder encarnado, é enaltecida ainda "a constante presença nos jogos das diversas modalidades do Benfica" e que assim "demonstre o seu apoio aos atletas".

Leia o comunicado na íntegra

"Lisboa, 17 de Novembro de 2021

Exmo. Sr. Presidente da Direcção do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa

Vimos por este meio, em nome dos associados do Sport Lisboa e Benfica que constituem o Servir o Benfica, manifestar o nosso contentamento pelo fim do "Cartão do Adepto", conforme a votação na generalidade que ontem ocorreu na Assembleia da República. Apesar dessa vitória, pedimos a V. Exa. que mantenha a pressão sobre este tema, com vista a que a votação na especialidade e global ocorra ainda este mês, impedindo que esta seja adiada para depois das próximas eleições legislativas, prolongando por mais uns meses a "aberração" que se verifica semanalmente nos estádios do país.

Aproveitamos esta comunicação para lhe expor algumas preocupações relacionadas com os acessos aos recintos desportivos do clube e respetiva bilhética:

-Registamos com agrado a medida de validação prévia do certificado digital - em linha com a proposta que apresentámos no passado dia 4 de outubro, ainda que em moldes diferentes - posta em prática pela primeira vez no jogo contra o Bayern de Munique. Infelizmente, esta medida teve poucos ou nenhuns efeitos, por dois motivos: o número de entradas exclusivas para quem fez a validação prévia é manifestamente insuficiente e a inexistência de qualquer separação das filas para as mesmas, provocando confusão, descontentamento, enormes e contraproducentes aglomerados de pessoas e acima de tudo atrasos na entrada do estádio, independentemente da validação prévia do certificado. Como tal, solicitamos a V. Exa que esta situação seja revista no próximo jogo no nosso estádio, criando mais entradas de acesso rápido e que as respetivas filas estejam devidamente identificadas e separadas das restantes.

-Saudamos a constante presença do Sr. Presidente nos jogos das diversas modalidades do Sport Lisboa e Benfica. É de enaltecer que o principal representante do clube demonstre o seu apoio aos nossos atletas e esperamos que o seu exemplo possa servir de incentivo para que os nossos pavilhões tenham assistências dignas do Clube, ao contrário do que tem vindo a acontecer. Para tal, é também necessário que o clube crie todas as condições para que os seus associados se sintam verdadeiramente em casa. Nos últimos fins-de-semanas, vários foram os relatos de associados que estando presentes em jogos consecutivos nos pavilhões, foram forçados a sair de um pavilhão para aceder ao outro e sujeitos a novo controlo do certificado digital. Os Pavilhões Fidelidade e n º 2 estão integrados, não existindo necessidade de circular entre eles pelo exterior, tornando as entradas mais demoradas e incómodas para os associados. Por outro lado, são recorrentes as queixas que nos chegam de associados quanto à impossibilidade da compra online de bilhetes para os nossos pavilhões. Tendo em conta que, no caso dos associados do clube, não há lugar à emissão de bilhetes e que estes são carregados no cartão de sócio, para quando a possibilidade de comprar bilhetes no site do clube, à semelhança do que é feito para os jogos da equipa de futebol profissional, permitindo uma compra mais cómoda e segura e a redução de filas na loja do clube?

Concluímos a presente comunicação destacando as declarações do Sr. Presidente na Casa do Benfica da Figueira da Foz relativamente ao processo de revisão estatutária. Contamos que possa ser o mais célere possível e mais uma vez reiteramos a nossa total disponibilidade e interesse em colaborar ativamente com os Orgãos Sociais, tendo apresentado uma proposta de revisão no final de 2020 e que convidamos o Sr. Presidente a consultar.

Saudações Benfiquistas,

