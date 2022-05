"Servir o Benfica" lança portal e desafia a Rui Costa: "Poupamos trabalho ao presidente"

O movimentou, que concorreu às últimas eleições, na pessoa de Francisco Benitez, espera que os negócios que o clube tem vindo a fazer sejam clarificados aos sócios

O movimento "Servir o Benfica", que perdeu as últimas eleições para Rui Costa, utilizou a internet para voltar a pedir explicações à direção dos encarnados. Francisco Benitez e os seus pares criaram uma lista das transferências do clube e exigiram transparência a Rui Costa.

"As promessas não morrem na campanha eleitoral. Rui Costa prometeu clarificar o comportamento do Clube no mercado de transferências. Prometeu transparência. Assumiu um compromisso que, findo o período eleitoral e o último mercado de inverno, continua por cumpri", pode ler-se no portal.

"Aqui fica o nosso contributo, de acordo com a informação pública disponível prestada pelo Sport Lisboa e Benfica. Poupamos trabalho ao nosso Presidente. Apenas desejamos que os espaços em falta sejam preenchidos. Em nome da clarificação e transparência prometidos. Viva o Sport Lisboa e Benfica", continua, antes de ser apresentada a lista de negócios levados a cabo pela direção de Rui Costa e pela anterior de Luís Filipe Vieira com alguns espaços vazios que o movimento quer ver preenchidos.

No portal estão ainda presentes dois vídeos que mostram Rui Costa, atual presidente do Benfica, a prometer, durante a campanha eleitoral, transparência e explicações sobre os negócios.