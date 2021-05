"Servir o Benfica" insiste na marcação de uma Assembleia Geral

Movimento contactou o presidente da mesa, Rui Pereira, para voltar a pedir celeridade no agendamento da reunião magna dos encarnados

O Movimento "Servir o Benfica" revelou ter, nesta sexta-feira, voltado a insistir com Rui Pereira, presidente da mesa da Assembleia Geral (AG) dos encarnados, para que este aponte uma data para a reunião magna extraordinária já pedida por estes adeptos. O movimento entende que haja "brevidade" na oficialização da data, até porque há prazos legais a cumprir. "Existe a firme convicção da necessidade de garantir o cumprimento do acordo alcançado de marcar a Assembleia Geral Extraordinária.Tal marcação pressupõe a convocatória com a antecedência de um mínimo de dez dias de acordo com os estatutos em vigor, pelo que a ausência de resposta concreta do presidente da mesa da AG à comunicação do passado dia 24 de Maio motiva o reforço da mensagem hoje [sexta-feira] enviada", lê-se na página oficial do movimento.

COMUNICADO

"URGE MARCAR A AGE

O Servir o Benfica reforçou hoje junto do Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica a necessidade de agendar com brevidade a data da Assembleia Geral Extraordinária.

Não obstante toda a cordialidade que tem norteado a comunicação entre o Servir o Benfica e os Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, nomeadamente a Mesa da Assembleia Geral do Clube, na pessoa do seu Presidente, Professor Doutor Rui Pereira, existe a firme convicção da necessidade de garantir o cumprimento do acordo alcançado de marcar a Assembleia Geral Extraordinária.

Tal marcação pressupõe a convocatória com a antecedência de um mínimo de dez dias de acordo com os Estatutos em vigor, pelo que a ausência de resposta concreta do Presidente da Mesa da Assembleia Geral à comunicação do passado dia 24 de Maio motiva o reforço da mensagem hoje enviada.

Apela-se uma vez mais à marcação da Assembleia Geral Extraordinária para o Estádio da Luz num sábado ou domingo, local e data que permitirão a sua realização em segurança ao ar livre e com o devido distanciamento social.

Todos os sócios do Clube podem e devem participar na Assembleia Geral. Os sócios subscritores devem garantir a sua presença em virtude das possíveis penalizações previstas nos Estatutos em causa de ausência não justificada, bem como da necessidade de garantir a presença de 2/3 dos representantes do número de votos mínimos (10 mil) para o requerimento de uma Assembleia Geral Extraordinária.

Acreditamos que este marco único de vitalidade democrática do Sport Lisboa e Benfica será uma realidade, fruto da vontade de todos os sócios que o manifestaram. O Servir o Benfica tudo fará para que assim aconteça.

Viva o Sport Lisboa e Benfica!"