"Servir o Benfica" formaliza candidatura para concorrer à presidência do Benfica

Francisco Benitez lidera lista B, enquanto o candidato Rui Costa fica com lista A.

Francisco Benitez, do movimento "Servir o Benfica", formalizou esta quarta-feira a candidatura às eleições do Benfica. Acompanhado do mandatário João Leite e do apoiador Rui Miguel, o postulante à cadeira presidencial do clube da Luz entregou esta tarde ao presidente da MAG, Pires de Andrade, a lista dos concorrentes aos órgãos sociais.

O grupo faz oposição a Rui Costa, que fica com a lista A nas eleições no Benfica, que está marcada para 9 de outubro. Benitez, por sua vez, ficou com a lista B.

O movimento divulgou os nomes dos candidatos aos órgãos sociais dos encarnados. Veja a lista completa abaixo.

Direção

Presidente - Francisco Benitez

Vice-presidente - Pedro Casquinha

Vice-presidente - Carlos Lisboa Nunes

Vice-presidente - Bernardo Correia

Vice-presidente - Pedro Brinca

Vice-presidente - José Miguel da Luz

Vice-presidente - Victor Conceição

Vice-presidente (suplente) - Luís do Rosário

Vice-presidente (suplente) - Victor Mendonça



Mesa da Assembleia Geral

Presidente: João Pinheiro

Vice-presidente: Artur Serra

1.º secretário: João Santos

2.º secretário: Nuno Oliveira

Secretário suplente: Guilherme Fontes



Conselho Fiscal

Presidente: Nuno Leite

Vice-presidente: Sérgio Ramos

Vogal: António Alegra

Vogal: Pedro Fernandez

Vogal: Vítor Martins

Vogal (suplente): José Barreiros