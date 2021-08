"Servir o Benfica" contra o cartão do adepto: "Iniciativa aberrante"

Mostra-se disposto a dialogar com a Direção do Benfica sobre esta temática.

O movimento "Servir o Benfica" emitiu esta quarta-feira um comunicado, lamentando que o regresso dos adeptos aos estádios implique a obtenção do cartão do adepto.

"O regresso dos adeptos aos estádios é finalmente uma realidade. Lamenta-se que a mesma implique a obtenção de um novo cartão de adepto. Projecto esse que falhou em Itália, mas que os burocratas insistem em implementar em Portugal. Relembra-se que quem quiser acompanhar o seu clube será obrigado a disponibilizar os seus dados pessoais, e ainda incorrer num esforço financeiro acrescido para a obtenção do infame cartão", pode ler-se.

"Ainda que todos os adeptos sejam afectados, a implementação deste projecto aberrante é particularmente penalizadora para os associados do nosso Sport Lisboa e Benfica que, religiosamente, esgotam jornada após jornada a lotação dos estádios em Portugal. O Sport Lisboa e Benfica não tem GOA (Grupos Organizados de Adeptos) mas sim GOS (Grupos Organizados de Sócios), num trabalho meritório de associados em conjunto com as direcções do clube na última década", continua, mostrando-se o movimento disponível "para, em conjunto com os GOS e a Direcção do Clube, lutar contra esta aberrante iniciativa do Estado português."

Leia o comunicado na íntegra:

"Arranca oficialmente mais uma época da equipa de futebol profissional após duas épocas em que o Clube não conseguiu alcançar os objectivos. É fundamental corrigir os erros do passado, respeitar os adversários, ter a humildade para trabalhar mais e melhor, para no fim vencer.

Ambiciona-se uma época recheada de sucesso para os gloriosos benfiquistas que vibram a cada lance pelas cores que fizeram do Sport Lisboa e Benfica maior do que Portugal e um dos maiores do mundo.

O regresso dos adeptos aos estádios é finalmente uma realidade. Lamenta-se que a mesma implique a obtenção de um novo cartão de adepto. Projecto esse que falhou em Itália, mas que os burocratas insistem em implementar em Portugal. Relembra-se que quem quiser acompanhar o seu clube será obrigado a disponibilizar os seus dados pessoais, e ainda incorrer num esforço financeiro acrescido para a obtenção do infame cartão.

Ainda que todos os adeptos sejam afectados, a implementação deste projecto aberrante é particularmente penalizadora para os associados do nosso Sport Lisboa e Benfica que, religiosamente, esgotam jornada após jornada a lotação dos estádios em Portugal. O Sport Lisboa e Benfica não tem GOA (Grupos Organizados de Adeptos) mas sim GOS (Grupos Organizados de Sócios), num trabalho meritório de associados em conjunto com as direcções do clube na última década.

O Servir o Benfica está disponível para, em conjunto com os GOS e a Direcção do clube, lutar contra esta aberrante iniciativa do stado português."